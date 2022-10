Come racconta Gazzetta, laper la seconda volta di fila si ritrova a una distanza in doppia cifra dalla vetta dopo 9 giornate, com’era già accaduto nella scorsa stagione. I bianconeri avevano tre punti in più, ma poi subirono due sconfitte nelle due partite successive (con Sassuolo e Verona) e sprofondarono all’undicesimo posto.