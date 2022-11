Che duello tra. Come racconta Gazzetta, il Duca e il Sergente sono diversi d’aspetto e hanno caratteristiche differenti. Lo juventino è più un centrocampista difensivo e d’equilibrio, per dirla alla Didier Deschamps. Mentre il laziale è più un tuttocampista di qualità e quantità, come lo definisce il suo c.t. Dragan Stojkovic. Mai come in questo momento Rabiot e Milinkovic-Savic hanno telemetrie simili. Non siamo nemmeno a metà stagione e l’ex Psg ha realizzato 5 reti tra campionato e Champions. Stesso numero di gol del centrocampista della Lazio, che all’attivo ha anche 7 assist.