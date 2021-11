Il Corriere della Sera in edicola parla di 'due Juventus'. Ma in che senso? Prova a spiegare Tomaselli: "Una bella di notte in Europa e una a volte disarmante in campionato. E serve a poco evocare il fatto che i bianconeri abbiano un certo curriculum fin qui identico tra campionato e Coppa aldinel, quello che poi trionfò ad Atene nel 2007 in finale di Champions". Numeri simili, ma squadre comunque diverse. Eppure, la Juve di Coppa continua a sognare. E non sembra avere rivali.