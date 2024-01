Manca sempre meno al fischio di inizio del big match tra Inter e Juventus, con i bianconeri che dovranno quantomeno uscire imbattuti per continuare a mantenere vivo il sogno scudetto. Allegri potrebbe optare per la coppia Vlahovic-Yildiz, con quest'ultimo che ritroverebbe il campo dopo la panchina contro l'Empoli. Sul talento turco ha espresso il suo pensiero anche il ct della Turchia, Vincenzo Montella, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport."Yildiz come Del Piero? Io gli auguro che possa avvicinarsi a quello che ha fatto Del Piero in carriera. Si fa presto a fare paragoni. Sinceramente è troppo presto, Alex aveva il piede più delicato, morbido e preciso. Però auguro a Yildz che possa avvicinarsi negli anni. La continuità fa la differenza".