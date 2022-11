Non è in questo momento la principale proprietà ma. Un futuro che potrebbe essere senza. Non perché il portiere polacco non abbia fatto bene nella sua esperienza a Torino, anzi. Con il passare del tempo, Szczesny ha aumentato il proprio carisma e la leadership nello spogliatoio. Se la squadra di Massimiliano Allegri è la miglior difesa del campionatoNonostante questo, e nonostante abbia ancora un contratto lungo (fino al 2024 con opzione al 2025) il futuro di Szczesny rimane incerto come riferisce Tuttosportperchéporta la dirigenza bianconera a fare delle considerazioni in merito. In questo senso, il Mondiale in Qatar, in cui Szczesny sarà ovviamente titolare nella Polonia, può essere la giusta vetrina per attirare ancora più attenzioni e magari qualche offerta importante.come ricorda il quotidiano, è questo da sempre l'identikit della Juventus per la scelta del portiere.Il giovane talento è di proprietà dell'Atalanta; al momento non c'è ancora una trattativa ma la Juve lo segue con grande attenzione. Non solo Carnesecchi,. Qualche anno più anziano del suo collega ma con anche molta più esperienza in Serie A. La Juve ha già fatto un sondaggio con l'Empoli per capire le condizioni di un'eventuale operazione.