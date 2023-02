Tre panchine per scelta tecnica, due partite saltate per infortunio e una per squalifica. Per il resto,, spesso dal primo minuto, altre volte da subentrante. Per necessità, a causa delle ristrettezze della rosa, ma soprattutto perché per Allegri è undella difesa a tre, un insostituibile.Una pedina del trio brasiliano che al tecnico livornese sta dando certezze là dietro e che ha fatto dimenticare l’assenza di Leonardo Bonucci. In più, va aggiunto che per Allegri, Alex Sandro svolge un compito fondamentale e si è visto anche contro lo Spezia. È il regista aggiunto della squadra, il piede a cui affidarsi per far girare palla e uscire dalla pressione avversaria. Contro i liguri, Alex Sandro è spesso entrato dentro al campo, addirittura ruotando con Paredes o Locatelli; nell’azione che porta al gol di Kean, ma nei carteggi firmati dal difensore brasiliano c’è una clausola di rinnovo automatica, unilaterale in favore di Alex Sandro, che gli permetterebbe di rimanere in bianconero ancora per una stagione, la prossima, alle stesse condizioni odierne: 6 milioni netti a stagione.