Christian Romero è pronto per la sua nuova avventura. È da pochi giorni ufficiale il suo trasferimento all’Atalanta, che l’ha prelevato dalla Juventus in prestito biennale a 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni più 2 di bonus. Che sia l’occasione per alzare l’asticella dopo gli anni al Genoa lo dirà solo il campo, intanto ha ricevuto l’accoglienza della squadra di Gasperini e soprattutto del suo connazionale Papu Gomez, che ha postato una foto su Instagram: ‘Benvenuto Romero’.