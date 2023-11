A Repubblica, il padre di Miretti, Livio, ha raccontato meglio chi è il centrocampista della Juve, facendo riferimento anche a qualche critica che il 20enne ha ricevuto: "Si è sempre fatto gli affari suoi, ma non è superbo. E certe critiche social non le capisco proprio. Io gli dico di non leggerle, lui risponde che infatti non le legge. Ma intanto".