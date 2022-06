Donny Huijsen, ex calciatore professionista e padre di Dean, difensore olandese classe 2005 delle giovanili bianconere, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per raccontare la prima stagione alla Juve del figlio, acquistato dal Malaga dove era finito nel mirino di diversi club tra cui Real Madrid, Barcellona, Villarreal, Siviglia e Betis. Ecco la sua speranza per il prossimo anno: "Nella prossima stagione giocherà nell'Under 19, la Primavera. Speriamo e ci aspettiamo che sia un titolare".