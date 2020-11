Da tempo è noto l'interessamento di Fabio Paratici per Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa, presenza costante delle formazioni giovanili azzurre. Come ribadito da Calciomercato.com la Juventus l'ha puntato come prossimo colpo a parametro zero, una formula particolarmente appetibile in un periodo di crisi-Covid generalizzata. Ma se anche dovesse rinnovare col club di Preziosi in questi mesi, la Juve si potrebbe sedere lo stesso al tavolo per trattare. Rovella ha totalizzato in tutto 4 presenze in Serie A, ben 3 delle quali contro l'Inter.