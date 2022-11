Come racconta Gazzetta, l’uomo che ha vinto tutto, almeno in Italia, ha un nuovo tabù da sfatare e un allenatore che ultimamente lo fa parecchio soffrire. Massimilianoaveva già avuto modo di testare l’abilità dell’attuale tecnico nerazzurro ai tempi della Lazio, quando gli portò via una Supercoppa con una rete di Murgia all’ultimo sospiro. Da quando Max è tornato ad allenare e Inzaghino ha cambiato panchina le cose non sono migliorate e il problema non sono più solo le partite secche: Simone la scorsa stagione ha battuto Allegri in finale di Coppa Italia e in Supercoppa e anche una volta su due in campionato. Morale, il bilancio è misero (un solo punto in quattro confronti)