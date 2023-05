Per compensare i mancati introiti della Champions League la Juve dovrà trovare la strada della sostenibilità. Scartata l'opzione di un nuovo aumento di capitale, rimane quella di "tagliare" le spese. A partire prima di tutto dall'abbassamento del costo degli stipendi.RISPARMIO IMPORTANTE - E anche su questa linea vanno considerati gli addii di tre giocatori, tutti con ingaggi elevati.Per il fideo la Juve ha deciso di proporre un rinnovo di contratto perché ha ritenuto eccessivi i 6 milioni in rapporto alle prestazioni fornite nell'arco della stagione. Impossibile anche trattenere Rabiot che avrebbe chiesto per rimanere a Torino anche più dei 7 milioni che guadagna attualmente, oltre alla volontà del francese di giocare in Champions. Certo ormai da tempo di lasciare la Juve anche Leandro Paredes, per cui il club dovrà pagare altri 2,5 milioni al Psg risparmiando però altri 7 milioni sugli ingaggi.Il ridimensionamento sugli stipendi però probabilmente non basterà e saranno necessarie delle cessioni. Oltre ai discorsi aperti per i big, in particolare sul fronte Vlahovic, la Juve ha anche un'altra strada. Ovvero valutare le offerte per i giovani talenti, che porterebbero delle plusvalenze utili al bilanciad esempio, piace molto in Premier League come riferisce la Gazzetta dello Sport, ma anche lo stessopuò rientrare in questa ottica.