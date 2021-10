La Juventus quest'estate non ha preso Gigio Donnarumma e si è tenuta Wojciech Szczesny. Una scelta che ha mostrato qualche dubbio a inizio stagione, ma poi il portiere polacco si sta riscattando. Tuttavia non si placano i rumors su un possibile affondo della Juve per comprare un nuovo guardiano tra i pali. Secondo Fichajes.net, infatti, il club bianconero continua a stare sulle tracce di Kepa, estremo difensore del Chelsea che ormai nei Blues si trova chiuso da Edouard Mendy.