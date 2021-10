Come racconta Tuttosport, Aurelienè sempre l'obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus. Il ragazzo è pronto a spiccare il volo, ormai è questione di tempo. E la Juve è pronta ad accoglierlo, ma qui è una questione di offerte.Sì, perché nel frattempo sono arrivate tutte le big a seguire il mediano del Monaco, che si prepara all'asta e vuole guadagnare quanto più possibile. Cherubini ha però un asso nella manica: conosce benissimo il board dei monegaschi, così come conoscono benissimo Tchoaumeni e il suo entoruage. Muoversi con anticipo può cambiare tutto e un'offerta da 40 milioni è ciò che serve. Niente scambi: i francesi l'hanno già chiarito. Ma come riporta TS, il primo giocatore in uscita è Weston McKennie. E può finanziare sin da subito il nuovo affare.