La missione è chiara: vincere con la Salernitana per arrivare a giocarsi lo scontro diretto con l'Inter in una condizione addirittura di sorpasso. Quando l'ha esplicitato in conferenza, Allegri aveva la percezione di poter andare a 3 punti dai nerazzurri: ora può andare a una sola lunghezza, ripescare la squadra di Inzaghi e mettere pressione nel match di Bologna che l'Inter deve ancora recuperare.



SCUDETTO? - Recuperata l'Inter, eventualmente si possono recuperare anche le altre? Milan e Napoli non si fermano, e qui Allegri potrebbe aver centrato un punto: la Juve è troppo in ritardo per vincere lo scudetto. I bianconeri possono raggiungere massimo 83 punti, la quota minima per lo scudetto (secondo l'allenatore) è 84. Napoli e Inter, con queste medie, non ci arriverebbero. Il Milan sì, è proprio lì, a un passo. Serve un miracolo, ossia serve vincerle proprio tutte...