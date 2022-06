Matteo Brunori verso il Palermo, questa volta a titolo definitivo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, è praticamente fatta per la permanenza dell'attaccante nella squadra siciliana, con la nuova proprietà che ha deciso di fare un "regalo" ai propri tifosi investendo il necessario per far restare in rosanero il bomber che la scorsa stagione ha trascinato il club in Serie B con 29 gol. La Juve, che tuttora ne detiene il cartellino, non vorrebbe scendere sotto i 4.5 milioni di euro, ma le trattative sono in corso: l'operazione si farà, l'affare potrebbe chiudersi nel fine settimana.