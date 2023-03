Come racconta Gazzetta, da, che ormai sono delle certezze, Allegri s’aspetta anche gol: "Miretti è bravo a smarcarsi e trovare la posizione, Fagioli in futuro potrà stare davanti alla difesa. Avevamo tutti fiducia in lui, ma non lo immaginavo così maturo. È sveglio e furbo, credo che debba migliorare in fase realizzativa: lui e Miretti hanno le potenzialità per segnare di più".