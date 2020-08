Si parla molto della necessità della Juventus di acquistare un regista da regalare ad Andrea Pirlo. Stasera su Sky Sport è stato fatto un nuovo nome che potrebbe tornare utile: Leandro Paredes del Paris Saint-Germain. Il 26enne argentino, ex Roma, ha giocato ieri la finale di Champions League persa 1-0 col Bayern Monaco ed è già stato accostato alla Juventus in passato. Prima di poter dire di più sulla sua eventuale "cedibilità" da parte del PSG bisogna però vedere come si evolve la posizione dell'allenatore Tuchel.