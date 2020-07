Sarà un mercato diverso dal solito, improntato sugli scambi, sulle valutazioni spesso più alte del normale tra i vari giocatori, per poter registrare a bilancio cifre sempre più alte. Per tutte le squadre, compreso la Juve. Che, infatti, ha già iniziato con Arthur, preso dal Barcellona in un affare che ha portato in blaugrana Miralem Pjanic.





Ma ci sono anche altre pedine, giocatori che la Juve ritiene sacrificabili, pronti ad essere scambiati per poter chiudere qualche colpo.



Da Bernardeschi a Rugani, per motivi diversi cedibili, eccoli nella nostra gallery!