Il faccia a faccia è previsto per la giornata di oggi: con la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo, Massimilianosi ritroverà di fronte, tra gli altri, anche Moise, fresco di esclusione dall'amichevole contro l'per essersi presentato in ritardo a una convocazione. Ancor prima dell'inizio ufficiale della stagione, il tecnico livornese si trova dunque alle prese con un problema disciplinare, oltre che con un rapporto da ricucire considerando che difficilmente l'attaccante classe 2000 cambierà destinazione entro la fine del mercato.Eppure nella prima parte del ritiro pre-campionato il 22enne aveva fatto ben sperare: rientrato dalle vacanze in un'ottima condizione di forma, aveva sorpreso tutti per i buoni risultati nei test atletici e per la sua voglia di riscatto dopo un'annata con più ombre che luci.Chissà. Intanto, però, domenica il sogno di avere a disposizione un nuovo Kean si è infranto di fronte alla lista dei convocati, dove appunto il suo nome non figurava. E non ci sarà nemmeno lunedì per l'esordio in campionato contro il, ma in questo caso solo per una "vecchia" squalifica da scontare. Nell'attesa, oggi il confronto con Allegri, che potrebbe anche portare a una multa salata.