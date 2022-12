Se si giocasse oggi,D'altronde, né Vlahovic né Milik sono ancora rientrati dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Ma anche il 4 gennaio, quando la Juve affronterà la Cremonese nel primo impegno del 2023,è sicuramente un fattore ma non certo l'unico. Moise aveva concluso alla grande prima della sosta; cinque gol in cinque partite. Molti di questi, come quello a Verona o la doppietta contro la Lazio, decisivi per il risultato finale. In questi primi giorni di lavoro alla Continassa, l'ex Psg, come riferisce Tuttosport, ha ripreso esattamente da dove aveva concluso.Dall'esclusione per motivi disciplinari nell'amichevole estiva contro l'Atletico Madrid è cambiato tutto. In quel momento Kean sembrava fuori dal progetto JuveLe reti segnate e una condizione fisica nettamente migliore, frutto anche come lui stesso aveva detto, della perdita di pesoIl riscatto dall'everton fissato a 28 milioni, che diventa obbligo a determinate condizioni, è soltanto una formalità. Presto Kean diventerà a tutti gli effetti di proprietà della Juve ed ha un motivo in più per proseguire sulla strada intrapresa negli ultimi mesi.