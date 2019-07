Sedetevi con noi a tavola insieme ai campioni bianconeri, nel nuovissimo #JHotel! #LiveAhead pic.twitter.com/NqATQ7gy59 — JuventusFC (@juventusfc) 14 luglio 2019

, al momento aperto soltanto a calciatori e staff bianconero, anche se ad agosto verrà aperto al pubblico, in un bellissimo video pubblicato tramite i propri account social ufficiali. Tutti i protagonisti di Maurizio Sarri vengono ripresi in video mentre si trovano all'interno della struttura e, successivamente, volano sul campo del Training Center per la doppia sessione odierna di allenamenti.