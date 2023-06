Un nuovo nome sulla fascia destra per la Juventus, lì dove i bianconeri dovranno acquistare anche più di un giocatore vista la partenza di Cuadrado e l'infortunio di De Sciglio. Secondo Sky Sport, la Juve è interessata ad Alvaro Odriozola, già stato in Italia con la maglia della Fiorentina. Al momento nessuna trattativa con il Real Madrid ma non è escluso che possa esserci nel prossimo periodo.