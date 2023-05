La priorità della Juve è quella di un nuovo direttore sportivo, che corrisponde come ormai è noto al nome di Cristiano Giuntoli. Ne parla il Corriere di Torino secondo cui la sorpresa non sarebbe sulla scelta ma sulla lunghezza del contratto, che potrebbe essere di tre anni e non più 5. Scontato anche l'arrivo di Giuseppe Pompilio come suo collaboratore mentre per gli altri non ci sono ancora certezze.