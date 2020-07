Douglas Costa entra e segna con il Genoa. Douglas Costa entra e spacca la partita contro il Lecce. Il brasiliano è la carta in più della Juve, dalla panchina per non sovraccaricare il suo fisico fragile con troppe partite e troppi scatti. Qualità ne ha, dribbling anche, voglia c'è. manca solo la continuità per cui serve una gestione attenta. Lo sapeva Allegri, che lo usava proprio per sbloccare le gare più complesse, e lo sa Sarri. Gol belli, anche se pochi. Una costante in carriera, perché il suo massimo stagionale è 7, raggiunto cinque volte tra Bayern Monaco e Shakhtar Donetsk. Ma ecco la missione di Sarri, scrive Tuttosport: "Aiutarlo a sfruttare di più e meglio queste doti sarà una delle prossime missioni di Maurizio Sarri, che fin dalla sua prima conferenza da allenatore della Juventus ha sottolineato l’importanza di “Daghi”, come lo chiama affettuosamente. Già un Douglas Costa capace di eguagliare il proprio record, segnando dunque 4 gol da qui a fine stagione, potrebbe dare un’insperata spinta in più alla corsa bianconera verso Scudetto e Champions. Fermo restando che l’obiettivo principale di Sarri e del suo staff, relativamente al brasiliano, è quello di preservarlo dai problemi muscolari che rappresentano il suo tallone d’Achille".