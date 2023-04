Una grande certezza: il nuovo direttore sportivo arriverà prima del calciomercato in estate. Per La Gazzetta dello Sport, oggi il favorito è Frederic. Ha lavorato conalla Roma, è stato compagno di squadra dial. E, per il giornale, "corrisponde alla perfezione all’identikit ricercato, anche per lo stile sobrio, ma di mezzo c’è sempre l’anno di contratto rimasto con il Milan".In città è stato visto anche Pablo, presidente del Marsiglia ed ex responsabile dello scouting Juve. Restano sullo sfondo, per Gazzetta, i nomi di(Napoli) e(Sassuolo, ex dirigente delle giovanili). Proprio Rossi ha storico rapporto di amicizia con Allegri, con cui ha lavorato, agli albori della carriera di tecnico di Max. Ha perso un po’ di quota anche la soluzione interna, con la promozione di uno tra Giovanni(d.s. della Juventus NextGen) e Matteo(responsabile dell’area scouting).- Non è stato ancora definito il futuro di, che potrebbe essere ricollocato in società, soprattutto se il 19 aprile l’inibizione di 16 mesi decisa dalla Corte d’appello federale non fosse confermata in terzo grado dal Collegio di garanzia per lo sport presso il Coni.