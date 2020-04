La Juve ha già in casa il nuovo Leonardo Bonucci. Secondo Tuttosport uno dei possibili eredi del numero 19 bianconero è il difensore centrale della Primavera Alessandro Riccio. "Prima di tutto è un ragazzo davvero molto umile - spiega Beppe Galli, presidente dell’AssoAgenti -, è un difensore centrale abile con entrambi i piedi, un importante senso dell’anticipo e molto bravo anche ad impostare il gioco, non a caso il suo idolo è Leonardo Bonucci". Il futuro della Juve, insomma, è già in casa.