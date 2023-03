Deanverso un futuro in Prima Squadra. Stando a Tuttosport, il promettente difensore olandese classe 2005 dellapotrebbe essere integrato a pieno titolo tra i "grandi" già dalla prossima stagione, andando così a rinforzare e ringiovanire la retroguardia a disposizione di Massimiliano. Per lui, quest'anno, tante ottime prestazioni con mister Massimo Brambilla e, prima ancora, con Paolo Montero in Under 19.