Sky Sport ha stilato la classifica delle squadre che hanno tirato di più in queste prime giornate di Serie A. Comanda il Sassuolo con 54, seguono Atalanta a 50 e Fiorentina a 48. Giù da podio ma a pochi tiri di distanza, l’Inter a 46 e il Milan a 45. E la Juventus? La squadra di Andrea Pirlo si posiziona al 16° posto a quota 26. Il dato dovrebbe far preoccupare, ma c’è una grossa attenuante che giustifica il basso numero di tiri in porta. I bianconeri devono ancora disputare la partita contro il Napoli, che in questa graduatoria è situata all’11° posto, con 34 tiri totali.