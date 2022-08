Come racconta Gazzetta, restano pochi dubbi sulla maglia che sceglierà Filip Kostic. La 10 indossata all’Eintracht è già sulle spalle di Paul Pogba. A inizio carriera, al Radnicki in Serbia, indossava prima il 19, poi l’11. Ma il primo appartiene a capitan Bonucci, mentre il secondo è proprietà di Cuadrado. Così come il 18 vestito allo Stoccarda è già occupato da Kean, sebbene la permanenza del giovane attaccante sia ancora incerta. Occhio quindi alla 17, che oggi dovrebbe essere liberata da Luca Pellegrini, in partenza proprio per Francoforte.