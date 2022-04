7









Sarà Federico Chiesa il prossimo numero 10 della Juventus? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo 10 potrebbe non arrivare dal mercato, "piuttosto dall'infermeria": l'idea è di consegnarla nelle mani di un giocatore diverso da Dybala per le caratteristiche di campo, che possa però diventare un simbolo del nuovo corso della Juve. RASPADORI E GLI ALTRI - Il dieci è un simbolo della squadra bianconera ed è impensabile che possa finire sulle spalle di un nuovo acquisto come Raspadori: i giovani vanno tutelati. Chiesa sembra la scelta migliore e la Juventus potrebbe cambiare idea se dovesse arrivare un big da dieci nel mercato estivo. Vlahovic ha il suo Sette. Chiesa era il più amato prima dell'arrivo del serbo, più di lui solo Dybala. In più, sottolinea Gazzetta, è italiano, come Del Piero, e incarna i valori e lo stile del club. Il suo rientro in campo è previsto non prima di settembre-ottobre e sarà molto graduale. Inutile accelerare, visto che l’Italia non si è qualificata per la fase finale del Mondiale in Qatar. I tifosi lo aspettano e lo immaginano già con la numero 10 sulle spalle, simbolo del nuovo corso bianconero.