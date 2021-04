5









Wanda e Mino, Nara e Raiola. Come racconta il Corriere della Sera, Fabio Paratici ha in mente tanti nuovi movimenti per il mercato bianconero. E se il mercato degli scambi non è l'unica opzione, resta pur sempre l'opportunità principale per aggiustare il bilancio in fretta. Il protagonista? Ecco, resta sempre lui, Paulo Dybala: perché il rinnovo non arriva e la paura di perderlo a zero è viva e forte. Per il Corriere, si parla con Barcellona, Chelsea e Tottenham, in prima fila per il dieci juventino. Poi c'è il Psg, con il pallino di sempre: Mauro Icardi.



INCASTRO - Ecco, l'incastro è apparentemente facile da trovare, non per questo sarà scontato. Si parlerà, comunque, con il suo entourage e con Wanda Nara in primis. I contatti sono sempre più frequenti e Dybala può accettare a lungo andare. La valutazione dei cartellini verrebbe poi da sé. Attenzione all'Inter: potrebbe guadagnare circa 15 milioni in caso di cessione di Mauro in Italia, e questo non agevola. Ma se ne riparlerà...