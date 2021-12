L'asse è ancora caldo. E la Juve non vuole assolutamente perdere tempo. I bianconeri tengono gli occhi apertissimi sul fronte mercato e - dopo aver chiarito come la priorità sia certamente la punta - non possono dimenticare l'ingresso di un centrocampista in rosa, in particolare se dovessero arrivare due cessioni in quel reparto (Arthur e McKennie).Il nome resta quello didel. La Juve lo segue da tempo, ha intensificato i contatti e fa sul serio., dopo la Roma, ha fatto irruzione il Liverpool e pure il Barcellona ci sta facendo più di un pensierino. Insomma: non sarà facile. Come racconta La Gazzetta in edicola, resta però il nome in pole per i bianconeri. L'alternativa? Arriva sempre dal Borussia Monchengladbach: si tratta di Koné.