6









Nomi nuovi, nomi freschi. Nomi che non faranno sognare, ma che possono essere importanti per il futuro. La Juve resta attiva sul mercato, nonostante le evidenti difficoltà economiche dell'ultimo periodo. E allora, ecco che il volto per il domani può arrivare dalla Spagna, con un tocco di Corea. OCCHIO A LEE - Ecco, parliamo di Kang-In Lee, giocatore del Valencia. Come racconta Calciomercato.com, il classe 2001 è un jolly offensivo di grandissima qualità e prospettiva. In questa stagione ha giocato sia da trequartista, che da seconda punta; all'occorrenza, può pure giocare da esterno d'attacco, come fatto da Dejan Kulusevski in questa prima stagione bianconera. Nella sua prima stagione in prima squadra, ha messo insieme 23 partite e ha segnato pure un gol in Copa del Rey, oltre a quattro assist importanti. A breve gli scadrà il contratto e per ora non ha motivo di rinnovare: il Valencia può inserirlo in qualche scambio last minute. E i rapporti con la Juventus sono sempre ottimi...