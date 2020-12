1









Un nuovo centrocampista centrale brasiliano per la Juventus? Sembra infatti che sui taccuini di Paratici e Cherubini sia finito anche il classe 1998 Douglas Luiz. Luiz milita in Premier League, nell'Aston Villa, ed è un compagno di nazionale degli juventini Danilo e Arthur. A portarlo in Europa dal Vasco da Gama tre anni fa fu il Manchester City, che prima l'ha girato in prestito al Girona (in Spagna) per due anni, infine l'ha ceduto all'Aston Villa mantenendo un diritto di recompra da 28 milioni di euro. E secondo Calciomercato.com la Juve nell'estate 2021 sfiderà il City per questo giocatore.