Occhi su Claden Clark. La Juve continua a puntare il made in USA dopo il felice esperimento di Weston McKennie, già riscattato interamente dallo Schalke 04. Paratici, come ricorda Tuttomercatoweb, segue il centrocampista 2003 dei New York Red Bulls.



Clark era uscito nell'ambito dell'affare Reynolds, poi passato alla Roma: era stato accostato come alternativa. Secondo Tuttosport, le piste alternative portavano a Julian Araujo dei Los Angeles Galaxy. E sotto osservazione in MLS c'erano anche i 2003 Caden Clark (New York Red Bulls) e Ricardo Pepi (Dallas).