Il nome di Nicolò Zaniolo è stato forse quello che più di ogni altro ha infiammato questa sessione invernale del mercato italiano, con il giallorosso che però è stato messo fuori rosa da Josè Mourinho. La motivazione sta nel suo rifiuto al Bornemouth, per espressa volontà di voler rimanere in Italia. Ecco perchè, nonostante il forte interesse del Milan in casa Juve non danno ancora del tutto tramontata questa pista.