La Juve continua a restare attiva sul mercato, specialemente ora che ha perso anche Nicolò Fagioli dopo la squalifica di Pogba. Proprio per questo, una delle priorità per gennaio sarà quella di rinforzare il centrocampo e di nomi sulla lista ce ne sono diversi. Uno di quelli che più fa gola dalle parti della Continassa è quello legato a Khephren Thuram, ora in forza al Nizza che però chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire.