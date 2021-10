Le questioni di Dybala e Cuadrado, il nodo Bernardeschi, le altre situazioni in bilico e un mercato che deve portare al proseguimento della strada di ringiovanimento senza perdere di qualità. Ma non solo.E il suo futuro è in bilico. Ancora giovane, 29 anni, ha anche un ingaggio da 2,5 milioni, in linea con la politica intrapresa dal club bianconero, ma la sua permanenza è tutt'altro che scontata. E' rimasto a Torino dopo un proficuo colloquio con Massimiliano Allegri, ma vivere un’altra annata da riserva di lusso non rientra tra i suoi desideri primari.E quindi il rischio che al contratto in scadenza non si aggiunga un rinnovo c'è. Così laJuve va a caccia di un dodicesimo, di un vice Szczesny: come riporta Tuttosport, non è scemato l’interesse per il colombiano Davidin scadenza tra meno di nove mesi con il Napoli e già monitorato l’estate scorsa; stessa situazione di Salvatore, classe ’87, che potrebbe tornare nei piani del dg Federico Cherubini; l'ultimo nome è quello di Andrea, che per ora non ha rinnovato con il Sassuolo. Attenzione infine alle opportunità all’estero.