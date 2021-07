E' riuscito a ritagliarsi il suo ruolo nell'Italia e vuole fare lo stesso con la Juventus, che non è per forza dello stesso avviso. Da quando è arrivato, estate 2017, ha avuto prestazione altalenanti e un pesante calo di rendimento nel finale. Tanto da uscire alle rotazioni e giocare solo scampoli di partita, spostato qua e là nei vari ruoli. Con un contratto in scadenza nel 2022, l’intenzione della Juve è quella di valutare le possibili offerte per lasciarlo partire, non è considerato un incedibile.La Juventus è consapevole che dovrà sedersi ad un tavolo e trattare con Mino Raiola, agente del ragazzo.. E continua a rimanere questa la sua volontà, fortificata ancora di più grazie al ritorno di Allegri, con cui ha disputato le migliori partite in questi anni. Lo riporta calciomercato.com, che sottolinea come lo stipendio dadi euro che percepisce, e che richiederebbe anche altrove, è fuori dalle possibilità di tante squadre italiane. E' a bilancio per circae quindi la Juve potrebbe guadagnarci qualcosa, anche se, in caso di cessione, ci sarebbe una bassa percentuale da corrispondere alla Fiorentina. Quando rientrerà a Torino per mettersi a disposizione di Allegri, la Juventus si muoverà per fissare un incontro con Raiola e parlare del futuro: vuole riprendersi tutto.