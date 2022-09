Nuovo progetto per. Si chiama, e il difensore dellalo ha lanciato con gli amici Pedro Pirim e Felipe Cantieri, come ha spiegato ai microfoni di Globo. Ecco di che cosa si tratta: "Ho letto molto in quel periodo del Covid e mi ha fatto stare male, c'erano tante notizie negative, e di tragedie. Naturalmente, sono d’accordo sul fatto che queste informazioni siano necessarie per capire il mondo, per fare valutazioni su ciò che è buono o cattivo ma ciò ha influenzato la mia vita quotidiana, la mia energia. Allora mi sono detto che non stavo facendo niente, che ero a casa per niente, e che avrei voluto aiutare di più, portare cose propositive, buone frasi da leggere, belle azioni, conversazioni simpatiche e produttive. Da atleta professionista penso che sia sempre più necessario dimostrare ciò che siamo, "persone del popolo", accorciare le distanze tra noi e la gente e assumerci le responsabilità, non solo professionali, ma anche sociali. Spero che atleti, giornalisti e tifosi uniscano le forze e creino alchimia. E’ necessario capire che il passato, tanto agognato e sempre rispettato della nostra nazionale calcistica, ha poca influenza sulle partite e sul momento attuale".