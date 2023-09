La Juve è ancora alle prese con la situazione legata al futuro di Pogba e proprio per questo si sta già muovendo sul mercato epr cercare l'eventuale sostituto. Uno dei nomi che più piace è quello del figlio d'arte Khephren Thuram, ora in forza al Nizza, ma con un cartellino piuttosto elevato. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, i francesi pretendono almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il loro gioiellino, cifra ritenuta eccessiva dai dirigenti della Continassa.