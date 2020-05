Nei giorni scorsi era rimbalzata una voce dall'Inghilterra secondo cui il Newcastle, che potrebbe a breve cambiare proprietà, fosse interessato a Gonzalo Higuain. Una voce, appunto, ma al momento non sembra esserci nulla di concreto. Infatti, come riporta Calciomercato.com, non è ancora stato approvato dalla Premier League il cambio di proprietà e, di conseguenza, sono bloccate tutte le operazioni. Comprese quelle per Mauricio Pochettino, vero ago della bilancia per un eventuale trasferimento di Higuain dalla Juventus al Newcastle.