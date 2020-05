5









Mai come in questi ultimi giorni Adrien Rabiot è stato al centro della cronaca e delle polemiche. Il centrocampista della Juve è rientrato da due giorni in Italia, dopo l’esilio dorato in Costa Azzurra causa coronavirus. A breve arriverà un confronto con la dirigenza, ma il suo futuro sembra segnato. Tanto che mamma Veronique sta portando avanti diversi discorsi per portarlo via dalla Juve, possibilmente in Premier, l’unico campionato che garantirebbe al figlio l’ingaggio che attualmente percepisce in bianconero, 7 milioni netti all’anno più ricchi premi.



PUPILLO - L’Everton di Carlo Ancelotti lo voleva già lo scorso gennaio, in estate è pronto a riprovarci: l’ex tecnico del Napoli conosce Rabiot, lo ha lanciato giovanissimo nel PSG e crede in lui. Investirebbe volentieri nel francese, seguito anche dal Manchester United, che osserva con malcelato distacco. Nelle ultime ore, intanto, si è aggiunta una nuova pretendente.



ASSALTO - Si tratta del Newcastle che, secondo quanto riferito da calciomercato.com, sta spingendo sull’acceleratore per vincere la concorrenza e assicurarsi il centrocampista. Il club inglese ha proposto a Rabiot un contratto stellare, con cifre superiori a quelle che prende alla Juve. L’interesse è concreto, per un affare che non dipenderà necessariamente dal passaggio di proprietà del club al fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Ci sarà da trovare un’intesa con la Juve, che per Rabiot chiede una cifra compresa tra 20 e 30 milioni di euro, a seconda della formula proposta.