Come riferito da Calciomercato.com, il Newcastle insiste per Luise a differenza della Juve non è "spaventato" dalla richiesta di 15 milioni dell'Atalanta. Gli inglesi sono rimasti stregati dal colombiano, mentre la Juventus - pur valutandolo tra le alternative - non sarebbe disposta ad andare oltre i 10-12 milioni.