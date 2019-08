Il mercato della Juve non si ferma ai soli nomi per la prima squadra. Una delle caratteristiche della società guidata da Andrea Agnelli è quella di lavorare alacremente sullo scouting di giovani talenti da acquisire, far maturare in prestito in altre società e poi valutarne se il profilo possa essere pronto per la maglia (sempre molto pesante) della Juve oppure se il ragazzo possa diventare un buon affare in ottica plusvalenza. In questo senso, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juve è pronta a chiudere per l’acquisto di Nedim Bajrami. Centrocampista centrale classe 1999, Bajrami gioca nel Grasshopper squadra che milita nella serie B svizzera. Il giocatore, elvetico di nazionalità ma di origine Macedone, sarà prelevato dalla Juventus e girato in prestito all’Empoli, società tradizionalmente amica dei bianconeri.