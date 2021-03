L’Italia piomba su Kaio Jorge. Infatti è attività da sempre svolta quella di monitorare i più rigogliosi giovani talenti del calcio esterno, in particolare in Brasile, dove il calcio fa brillare gli occhi. Da tempo il Santos conta su una stellina diventata già importante anche caratterialmente, Kaio Jorge, attaccante 19enne e vincitore del Mondiale Under 17 con il Brasile. È stato accostato alla Juventus, le ultime voci di mercato lo hanno collocato in orbita Milan ma non solo: stando a quanto riporta Tuttosport, anche il Napoli sta seguendo il centravanti classe 2002, che costa 25 milioni di euro.