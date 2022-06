La Juventus sta attentamente monitorando la situazione legata a Kalidou Koulibaly ed il Napoli. Il contratto del senegalese è in scadenza a giugno 2023. Ad oggi però stando a quanto riferisce SkySport il club partenopeo non avrebbe fatto nessun passo verso il difensore per discutere del rinnovo. La Juventus a questo punto resta vigile.