Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti potrebbe avere un'arma in più da usare contro la Juventus: Dries Mertens, che potrebbe andare in panchina. L'attaccante belga, infatti, non soffre più per il dolore alla spalla post operazione. Se tutto dovesse andare per il meglio nei prossimi giorni, dovrebbe essere convocato.