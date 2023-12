La Juve continua a lavorare sul mercato e uno dei nomi che da tempo occupa la prima posizione nella lista di Giuntoli e Manna è quello di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2024. Il club partenopeo però non sembra arrendersi, perchè stando a quanto riportato da Il Mattino sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta triennale per convincere il calciatore a restare ai piedi del Vesuvio.